Ирина Слуцкая: Нас с Бутырской постоянно сталкивали лбами

Фигурное катание 09 февраля 2019 12:51 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Двукратной чемпионке мира сегодня исполняется 40 лет.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая, которой сегодня исполняется 40 лет, рассказала об общении со своими конкурентками.

«Я никогда не дружила ни с кем из девочек, когда была в сборной, но всегда запросто могла с ними общаться – для меня это не было проблемой, – сказала Слуцкая в интервью «Р-Спорт». – С Леной Соколовой мы по сей день пересекаемся на сборах, поздравляем друг друга с днем рождения, Лена работала тренером в моей школе.

Недавно мы начали общаться с Машей Бутырской. Месяца четыре тому назад просто встретились и реально разложили по полкам всю историю наших с ней взаимоотношений. История-то была долгая и непростая: то я у нее откушу кусок золотой медали, то она у меня. И люди, с которыми мы постоянно общались в своем «внутреннем» кругу, постоянно сталкивали нас лбами. Ей говорили про меня одно, мне про нее – другое, что мы друг другу чуть ли не коньки при каждой удобной возможности о батарею тупим.

Сейчас, в нашем возрасте, это, конечно, уже выглядит более чем смешно. А на тот момент это была совершенно непримиримая борьба, на грани ненависти просто. К счастью, тогда не было инстаграмов».

Напомним, Слуцкая выиграла чемпионаты мира 2002 и 2005 годов. Также она семь раз становилась чемпионкой Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006).

На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Слуцкая стала серебряным призером, через четыре года в Турине – бронзовым.