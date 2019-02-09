Ирина Слуцкая: Нас с Бутырской постоянно сталкивали лбами - Советский спорт
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Фигурное катание09 февраля 2019 12:51Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Ирина Слуцкая: Нас с Бутырской постоянно сталкивали лбами

Двукратной чемпионке мира сегодня исполняется 40 лет.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая, которой сегодня исполняется 40 лет, рассказала об общении со своими конкурентками.

«Я никогда не дружила ни с кем из девочек, когда была в сборной, но всегда запросто могла с ними общаться – для меня это не было проблемой, – сказала Слуцкая в интервью «Р-Спорт». – С Леной Соколовой мы по сей день пересекаемся на сборах, поздравляем друг друга с днем рождения, Лена работала тренером в моей школе.

Недавно мы начали общаться с Машей Бутырской. Месяца четыре тому назад просто встретились и реально разложили по полкам всю историю наших с ней взаимоотношений. История-то была долгая и непростая: то я у нее откушу кусок золотой медали, то она у меня. И люди, с которыми мы постоянно общались в своем «внутреннем» кругу, постоянно сталкивали нас лбами. Ей говорили про меня одно, мне про нее – другое, что мы друг другу чуть ли не коньки при каждой удобной возможности о батарею тупим.

Сейчас, в нашем возрасте, это, конечно, уже выглядит более чем смешно. А на тот момент это была совершенно непримиримая борьба, на грани ненависти просто. К счастью, тогда не было инстаграмов».

Напомним, Слуцкая выиграла чемпионаты мира 2002 и 2005 годов. Также она семь раз становилась чемпионкой Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006).

На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Слуцкая стала серебряным призером, через четыре года в Турине – бронзовым.

#сборная россии по фигурному катанию#слуцкая ирина#бутырская мария#соколова елена
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