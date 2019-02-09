Рика Кихира: На разминке решила не рисковать и ограничиться одним тройным акселем

Фигурное катание 09 февраля 2019 14:30 Источник: ISU Автор: Липкин Антон

16-летняя японская фигуристка выиграла чемпионат четырех континентов.

Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала свою победу на чемпионате четырех континентов в Анахайме.

16-летняя Кихира после короткой программы занимала пятое место, но лучший результат в произвольной позволил ей выиграть золото.

«На разминке я решила определиться с тем, буду выполнять один тройной аксель или два, – приводит слова Кихиры официальный сайт ISU. – У меня было не так много прокатов на основном катке, поэтому решила не рисковать и ограничиться только одним.

Утром на тренировочном катке я старалась выполнить этот прыжок как можно больше раз. Во время шестиминутной разминке я почувствовала, что мне нужно сосредоточиться и просто сделать это.

Самое главное, что я усвоила из этого турнира, – чтобы ни произошло, нельзя опускать руки».

Напомним, ранее в нынешнем сезоне Кихира выиграла два этапа (Япония, Франция) и финал Гран-при (Ванкувер), а также стала второй на чемпионате Японии.