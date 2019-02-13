Щербакова выиграла короткую программу на Европейском олимпийском фестивале

Фигурное катание 13 февраля 2019 19:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Сараево проходит Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Российская фигуристка Анна Щербакова лидирует после короткой программы в Сараево. 14-летняя спортсменка получила за прокат 72,57 балла.

Второе место заняла итальянка Лукреция Беккари (58,91 балла). Тройку лучших замкнула украинка Анастасия Архипова (58,58).

Ранее «Советский спорт» сообщил, что во время соревнований с парапета перед трибунами вниз с высоты примерно пяти метров упала девочка лет 7-8. По словам полицейского, девочка находилась в сознании, когда ее отправили в больницу вместе с бабушкой. На данный момент о ее состоянии ничего неизвестно.