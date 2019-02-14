Щербакова выиграла золото Европейского юношеского олимпийского фестиваля - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Фигурное катание14 февраля 2019 19:02Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Щербакова выиграла золото Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Действующая чемпионка России Анна Щарбакова стала лучшей на Европейском юношеском олимпийском фестивале в женском одиночном катании.

На утренней тренировке Щербакова получила сильный ушиб, пытаясь избежать столкновения с украинской фигуристкой Анастасией Архиповой. Россиянка ударилась о борт и в дальнейшем тяжело исполняла прыжки.

Тем не менее, Анна вышла на произвольную программу и чисто исполнила все элементы, кроме четверного лутца. В сумме она набрала 202,79 балла, что позволило Щербаковой значительно опередить ближайших преследовательниц.

#щербакова анна
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта