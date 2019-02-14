Щербакова выиграла золото Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Фигурное катание 14 февраля 2019 19:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Действующая чемпионка России Анна Щарбакова стала лучшей на Европейском юношеском олимпийском фестивале в женском одиночном катании.

На утренней тренировке Щербакова получила сильный ушиб, пытаясь избежать столкновения с украинской фигуристкой Анастасией Архиповой. Россиянка ударилась о борт и в дальнейшем тяжело исполняла прыжки.

Тем не менее, Анна вышла на произвольную программу и чисто исполнила все элементы, кроме четверного лутца. В сумме она набрала 202,79 балла, что позволило Щербаковой значительно опередить ближайших преследовательниц.