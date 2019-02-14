Даниил Глейхенгауз: Решение о выступлении в произвольной программе было за Щербаковой - Советский спорт
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Фигурное катание14 февраля 2019 20:13Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Даниил Глейхенгауз: Решение о выступлении в произвольной программе было за Щербаковой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как фигуристка Анна Щербакова выступала на Европейском юношеском олимпийском фестивале после падения на тренировке.

Напомним, чемпионка России при заходе на тройной лутц во время утренней тренировки заметила вблизи украинскую фигуристку Анастасию Архипову и, стараясь избежать столкновения, упала и ударилась о борт.

«Бедро у нее побаливало, выпила обезболивающее, намазали мазью, но решение было за ней, я дал ей возможность его принять.

Как вы видели, на разминке он (четверной лутц) получился два раза. Ее падение в программе – это технический сбой, а не результат последствий неприятных ощущений в бедре.

Как приедем в Москву, сделаем обследование. Дадим ей отдохнуть, восстановиться, чтобы она дальше готовилась к чемпионату мира», – сказал Глейхенгауз агентству "Р-Спорт".

Анна Щербакова выиграла турнир в Сараево, опередив серебряного призера почти на 30 баллов.

#глейхенгауз даниил#щербакова анна
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