11-летняя ученица Тутберидзе исполнила каскад с тройным акселем (видео)

Этери Тутберидзе в своем инстаграме выложила видео, на котором ее 11-летняя ученица Софья Акатьева исполняет каскад 3 аксель + 3 тулуп на тренировке.
«Софья Акатьева. 11 лет. Тройной аксель + тройной тулуп», - написала Тутберидзе.
Отметим, что Акатьева в этом сезоне заняла второе место на первенстве России младшего возраста.
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