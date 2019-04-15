Плющенко – об уходе Таракановой: Что-то не получается, и она начинает устраивать истерики Анастасия Тараканова является бронзовым призером Финала юниорского Гран-при сезона-2017/18.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему фигуристка Анастасия Тараканова покинула его академию.

«Тараканова ушла к Светлане Пановой. Она решила попробовать работать с одним из своих прежних тренеров. Может быть, это и правильно.

Настя не смогла, на мой взгляд, перестроиться. Я просил ее не психовать на льду, но она срывалась. Что-то не получается, и она начинает кричать и плакать, устраивать истерики. Я ей объяснял, что если она будет продолжать так же относиться к тренировочному процессу, мы будем вынуждены расстаться. Но она продолжала показывать нервозность, постоянно ревела, после чего я решил пообщаться с родителями на тему смены тренерского коллектива.

Одно время Настя смогла поменять отношение к делу, мы неплохо провели сезон. Но сезон закончился, и я ей сказал, что нужно работать над усложнением, учить аксель в три с половиной оборота, четверные прыжки. Она пробовала заходить на тот же аксель, но делала восемь одинарных прыжков и начинала плакать. На это все смотрят другие дети группы, и это при том, что Тараканова у нас была лидером. После неоднократных бесед мы решили расстаться», - приводит слова Плющенко «Р-Спорт».