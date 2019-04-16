Анастасия Тараканова: Прочитала комментарий Плющенко и сильно расстроилась, зачем он так?
15-летняя фигуристка покинула академию Плющенко, в которой провела один год.
Российская фигуристка Анастасия Тараканова рассказала о своей версии причин ухода из группы Евгения Плющенко.
Накануне двукратный олимпийский чемпион, комментируя уход 15-летней фигуристки, заявил, что она устраивала истерики на льду и постоянно плакала.
«Да, не хотела я никак комментировать свой переход, и родители запретили выходить в соц. сети, отвечать на вопросы. Но вчера я прочитала комментарий Евгения Викторовича и очень сильно расстроилась!
Меня никто не выгонял. Зачем он так! Я же его очень сильно уважаю как спортсмена, он достиг таких высот, о которых можно только мечтать! Он мне очень сильно помог, когда взял меня в академию, дал возможность продолжать заниматься ф.к. Он даже нашел спонсора, который оплачивал мои занятия.
Причина моего перехода совсем не та, что Евгений Викторович назвал... Мы долго обсуждали и разговаривали с руководством и с моим тренером Ксенией Семеновной, что времени льда в неделю почти в два раза меньше, чем у моих соперниц, группа переполнена. Да и к самой площадке, она очень маленькая, я так и не привыкла, мне стандартной то не хватало. Обещали еще в феврале другой лед, но так и не случилось.
Я в академии начала изучать четверные прыжки и тройной аксель. У меня порой неплохо получалось, правда, не стабильно, я бывало расстраивалась, но это не было каким-то криминалом, наоборот меня все очень поддерживали. У меня очень хорошо шли прыжки после занятий на удочке с Амиром Рафаэловичем, но почему-то ему редко давали меня, а с другими я получала травмы. На тренировках бывает всякое: и слезы, и травмы. И я не исключение.
Очень обидно читать такой комментарий, ведь в психологическом плане все отмечают, что за последний год я повзрослела и становлюсь другой. Думаю, Евгений Викторович просто озвучил то мнение, которое больше всего подходит под мой характер. Но я все равно его очень уважаю, и желаю больших успехов!
Р.С. Перейти мы решили еще в марте, я подошла к Ксении Семеновне и сказала, она меня поняла и поддержала, сказала – иди, подумай, как приедет из отпуска Евгений Викторович, придешь. Так мы и сделали. Когда он приехал, мы с мамой с цветами пришли, а Евгений Викторович, когда меня увидел с цветами, сразу все понял, он по-доброму пожелал мне удачи!
Простите меня, Евгений Викторович, если я Вас чем-то обидела, Вы мне очень много всего дали, я у Вас старалась, как могла!
Почему я вернулась к Светлане Владимировне, я здесь комментировать не буду», – написала Тараканова в инстаграме.
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