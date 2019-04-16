Станислава Константинова: Я хочу стать сильной, как Медведева и Загитова

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о подготовке к новому сезону. На чемпионате России и европейском первенстве фигуристка заняла четвертое место.
«Сейчас я сфокусирована на том, чтобы самой стать лучше. В этом сезоне большинство моих непризовых мест были не из-за высокой конкуренции, в которую я не вписывалась, а потому что сама допускала ошибки, пробелы. Я неплохо оцениваю этот сезон, но понимаю, что нужно много работать. Эти два месяца до отдыха я провела очень продуктивно. В следующем сезоне хочу выйти на новый уровень для себя. Конечно, не хочется уступать.
Если же говорить о работе на пути к высоким результатам, то я хочу стать сильной и организованной. Например, как мои коллеги по сборной — Женя Медведева и Алина Загитова. Они ведь не только звезды, но и большие профессионалы своего дела. Мне тоже хочется гореть долго, а не вспыхнуть и пропасть. Хочется запомниться. Хочется воспитать в себе победителя», - приводит слова Константиновой «Матч ТВ».
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