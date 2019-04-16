Тренировка фигуристов клуба Москвиной была прервана из-за сообщений о бомбе на катке Клуб фигурного катания Тамары Москвиной находится на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге.

Российский тренер Олег Васильев сообщил, что тренировка фигуристов клуба Тамары Москвиной была приостановлена во вторник из-за сообщений о том, что здании катка заминировано.

«Мы начали сегодня работу, после чего в районе 14:30 нас выпроводили на улицу. Как нам сказали, здание проверяется на предмет нахождения в нем взрывного устройства. Тренировки оказались прерваны, в здании вот уже не первый час работает полиция, нас по-прежнему не пускают», - цитирует Васильева «Р-Спорт».

Отмечается, что среди других на катке присутствовали бронзовые призеры чемпионата Европы 2019 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.