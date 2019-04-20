Татьяна Тарасова и Евгений Савин станут гостями программы «Вечерний Ургант»

Легендарный советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также бывший российский футболист, а ныне популярный блогер Евгений Савин станут гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Как сообщается на официальной странице телешоу в инстаграме, запись выпуска передачи с участием Савина будет проходить 22 апреля, с участием Тарасовой — 24 апреля.
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