Татьяна Тарасова и Евгений Савин станут гостями программы «Вечерний Ургант» Они появятся на Первом канале 22 и 24 апреля.

Легендарный советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также бывший российский футболист, а ныне популярный блогер Евгений Савин станут гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Как сообщается на официальной странице телешоу в инстаграме, запись выпуска передачи с участием Савина будет проходить 22 апреля, с участием Тарасовой — 24 апреля.