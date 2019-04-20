Татьяна Тарасова и Евгений Савин станут гостями программы «Вечерний Ургант» - Советский спорт
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20 апреля 2019 14:42Фигурное катание

Татьяна Тарасова и Евгений Савин станут гостями программы «Вечерний Ургант»

Они появятся на Первом канале 22 и 24 апреля.

Легендарный советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также бывший российский футболист, а ныне популярный блогер Евгений Савин станут гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Как сообщается на официальной странице телешоу в инстаграме, запись выпуска передачи с участием Савина будет проходить 22 апреля, с участием Тарасовой — 24 апреля.

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Гости недели 🎬 22 – 26 апреля. Дорогие зрители, приглашаем вас на съемки программы "Вечерний Ургант" в телецентр "Останкино", которые пройдут с понедельника по пятницу. Присылайте свои заявки к нам на почту: ✉ welcome.urgantshow@gmail.com или через форму на сайте urgantshow.ru. Обязательно указывайте в теме письма дату съёмок. Как быстро и правильно записаться – смотрите в наших сообществах ВКонтакте и на Facebook. #вечернийургант #останкино #первыйканал

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

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