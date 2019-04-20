Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

На момент написания заметки у Медведевой в инстаграме было 780 публикаций, 747 тысяч подписчиков и 1308 подписок. Загитова ведет аккаунт менее активно — 70 публикаций, 598 тысяч подписчиков и 659 подписок.
Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Загитова обошла Медведеву и завоевала золотую медаль. После этого Евгения покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала тренироваться у Брайана Орсера.
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