Олимпийская чемпионка Ильиных завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в командных соревнованиях Елена Ильиных сообщила о завершении спортивной карьеры.
«Катаюсь ли я и готовлюсь к следующему сезону? Увы, но нет. Я закончила карьеру фигуристки. Сейчас вместе с Юлей Липницкой занимаемся академией, даем мастер-классы по всему миру», - сказала Ильиных.
24-летняя фигуристка наибольших успехов добилась в паре с Никитой Кацалаповым. В 2014 году дуэт распался по инициативе партнера.
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