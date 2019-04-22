Олимпийская чемпионка Ильиных завершила карьеру - Советский спорт
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22 апреля 2019 14:19Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Олимпийская чемпионка Ильиных завершила карьеру

Фигуристка Елена Ильиных стала гостьей программы «Даешь ЗОЖ!» на радио Megapolis.

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в командных соревнованиях Елена Ильиных сообщила о завершении спортивной карьеры.

«Катаюсь ли я и готовлюсь к следующему сезону? Увы, но нет. Я закончила карьеру фигуристки. Сейчас вместе с Юлей Липницкой занимаемся академией, даем мастер-классы по всему миру», - сказала Ильиных.

24-летняя фигуристка наибольших успехов добилась в паре с Никитой Кацалаповым. В 2014 году дуэт распался по инициативе партнера.

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