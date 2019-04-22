Алена Косторная: Ботинки очень сильно давили, была трещина – кость не выдержала и сломалась - Советский спорт
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22 апреля 2019 14:24Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Алена Косторная: Ботинки очень сильно давили, была трещина – кость не выдержала и сломалась

15-летняя фигуристка пропустила юниорский чемпионат мира из-за травмы.

Алена Косторная рассказала, как получила травму, из-за которой пропустила юниорский чемпионат мира.

«Сейчас со здоровьем все хорошо, я приступила к тренировкам – прыгаю, катаюсь, вращаюсь, нарабатываю программы.

Все началось на старте сезона – ботинки очень сильно давили мне на малую берцовую кость, было сильное напряжение. Сначала было воспаление, после Нового года была трещина – кость не выдержала и сломалась. Поэтому юниорский чемпионат мира пришлось пропустить.

В день вылета мы поняли, что никак не получится выступить, это было бы неправильно по отношению к другим спортсменам, если я выйду, не смогу откатать и займу чье-то место.

С того момента начали ходить по врачам, много разных диагнозов ставили – страшных и нестрашных. В итоге через полторы-две недели нашли схожее мнение и начали лечиться хотя бы от чего-то.

Когда смотрела ЧМ, было странное чувство – не понимаешь, почему ты дома, должна же была ехать. Просто не понимаешь, почему так получилось. Тяжело осознавать… прокатали Саша, Аня и ты ждешь, что сейчас выйдешь, пошел предстартовый адреналин, а мозгами понимаешь, что ты не куда не едешь – ты сидишь дома», - цитирует Косторную пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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