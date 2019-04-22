Татьяна Тарасова: Что нашли они в костюме Медведевой? Прилипли к девкам из зависти - Советский спорт
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22 апреля 2019 19:03Фигурное катание

Татьяна Тарасова: Что нашли они в костюме Медведевой? Прилипли к девкам из зависти

Российский тренер Татьяна Тарасова в жесткой форме ответила всем критикам фигуристки Евгении Медведевой.

- Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело? Мы вообще катаемся в эластичных тканях, которые обтягивают нас с ног до головы! Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери – надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят! - цитирует Тарасову НСН.

Напомним, что Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее вышла на лед в откровенном розовом костюме. Позже 19-летняя фигуристка объявила конкурс на самый жесткий комментарий к фотографии с этого выступления.

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