Татьяна Тарасова: Что нашли они в костюме Медведевой? Прилипли к девкам из зависти Российский тренер Татьяна Тарасова в жесткой форме ответила всем критикам фигуристки Евгении Медведевой.

- Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело? Мы вообще катаемся в эластичных тканях, которые обтягивают нас с ног до головы! Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери – надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят! - цитирует Тарасову НСН.

Напомним, что Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее вышла на лед в откровенном розовом костюме. Позже 19-летняя фигуристка объявила конкурс на самый жесткий комментарий к фотографии с этого выступления.