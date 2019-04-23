Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун объявил о завершении карьеры.
«Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий, – сказал 23-летний фигурист. – Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет…
Закончить с фигурным катанием год назад я не мог. Даже не думал об этом, поскольку знал, что, если не сумею вернуться на свой прежний уровень, чувство нереализованности в этом случае меня просто сожрет. Сейчас же у меня есть четкое ощущение, что, как фигурист, я сделал все что мог».
Напомним, Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).
В минувшем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, а на чемпионате Европы в Минске занял 14-е место.
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