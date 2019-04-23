Ковтун объявил о завершении карьеры - Советский спорт
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23 апреля 2019 14:42Фигурное катаниеЛипкин Антон

Ковтун объявил о завершении карьеры

За свою карьеру он четыре раза побеждал на чемпионатах России.

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун объявил о завершении карьеры.

«Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий, – сказал 23-летний фигурист. – Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет…

Закончить с фигурным катанием год назад я не мог. Даже не думал об этом, поскольку знал, что, если не сумею вернуться на свой прежний уровень, чувство нереализованности в этом случае меня просто сожрет. Сейчас же у меня есть четкое ощущение, что, как фигурист, я сделал все что мог».

Напомним, Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).

В минувшем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, а на чемпионате Европы в Минске занял 14-е место.

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