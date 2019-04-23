Артур Дмитриев: Как тренеру Ковтуну придется встать за другую сторону борта и жизни Четырехкратный чемпион России объявил о завершении карьеры.

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказался о решении четырехкратного чемпиона России Максима Ковтуна завершить карьеру и стать тренером.

«Тренерская деятельность – это совсем другая работа, – приводит слова Дмитриева официальный сайт телеканала «360°». – Тот опыт, который у него есть, он безусловно ему поможет.

Вопрос в другом: тренерская работа – это очень длительный путь. Тренерами ни за один, ни за три года, ни за пять лет не становятся. Это и работа над собой, и понимание, изучение процесса с другой стороны.

Ему, как спортсмену, придется встать за другую сторону борта и жизни, потому что взгляды на процесс и задачи совершенно разные».

Напомним, Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).