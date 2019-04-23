Алексей Мишин: Вернется ли Ковтун? Это удел только великих спортсменов Четырехкратный чемпион России завершил карьеру.

Тренер Алексей Мишин высказался о решении четырехкратного чемпиона России Максима Ковтуна завершить карьеру.

«Мне неизвестны мотивы, которыми руководствовался Максим при принятии этого решения, – приводит «Р-Спорт» слова Мишина. – Почти у каждого большого спортсмена при завершении карьеры остается чувство нереализованности. Но вернуться по-настоящему – удел только великих спортсменов».

Напомним, 23-летний Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).

В минувшем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, а на чемпионате Европы в Минске занял 14-е место.