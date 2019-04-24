Фигуристка Алена Савченко объявила о своей беременности (фото) - Советский спорт
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24 апреля 2019 12:35Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Фигуристка Алена Савченко объявила о своей беременности (фото)

Супругом олимпийской чемпионки 2018 года является британский художник Лиам Кросс, с которым они в браке с 2016 года.

Украинская фигуристка, представляющая Германию, Алена Савченко в своем инстаграме объявила о беременности.

«Счастье близко! С нетерпением жду встречи с маленьким человеком, который наполовину я, наполовину — мой любимый», - написала Савченко.

Напомним, что на Играх-2018 и чемпионате мира-2018 Саченко в паре с Бруно Массо выиграла золото.

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