Софья Самодурова: Героиней сезона меня назвать все-таки нельзя

Софья Самодурова подвела итоги сезона.
«Думаю, что героиней меня назвать все-таки нельзя. Я просто выходила и делала все, что умею. Наверное, этот сезон научил уверенности в себе и своих силах. Теперь, конечно, нужно отдохнуть и перевести дух, а потом уже готовиться к новому сезону.
Вообще каких-то будущих планов не строю. Многое случается неожиданно, в любой момент все может поменяться.
Сейчас мне надо технически усложняться, учить новые элементы. Главная задача — изучение тройного акселя», - приводит слова Самодуровой сайт телеканала «360».
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