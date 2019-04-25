Софья Самодурова: Героиней сезона меня назвать все-таки нельзя Российская фигуристка стала чемпионкой Европы и бронзовым призером командного чемпионата мира в этом сезоне.

Софья Самодурова подвела итоги сезона.

«Думаю, что героиней меня назвать все-таки нельзя. Я просто выходила и делала все, что умею. Наверное, этот сезон научил уверенности в себе и своих силах. Теперь, конечно, нужно отдохнуть и перевести дух, а потом уже готовиться к новому сезону.

Вообще каких-то будущих планов не строю. Многое случается неожиданно, в любой момент все может поменяться.

Сейчас мне надо технически усложняться, учить новые элементы. Главная задача — изучение тройного акселя», - приводит слова Самодуровой сайт телеканала «360».