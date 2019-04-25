Россиянин впервые в истории фигурного катания исполнил прыжок в пять оборотов (видео) - Советский спорт
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25 апреля 2019 10:30Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Россиянин впервые в истории фигурного катания исполнил прыжок в пять оборотов (видео)

Элемент был выполнен на удочке, которая страхует фигуристов.

12-летний фигурист Максим Белявский, тренирующийся в ЦСКА, выложил в свой инстаграм прыжок в пять оборотов. Россиянин тренируется в группе Сергея Давыдова.

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5Т на удочке

Публикация от Максим Белявский (@beliavskii.max)

Элемент выполнен на страховке, которая позволяет фигуристам дольше оставаться в воздухе.

Отметим, что в истории фигурного катания никому еще не удавалось исполнить прыжок в пять оборотов.

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