Россиянин впервые в истории фигурного катания исполнил прыжок в пять оборотов (видео)

12-летний фигурист Максим Белявский, тренирующийся в ЦСКА, выложил в свой инстаграм прыжок в пять оборотов. Россиянин тренируется в группе Сергея Давыдова.
Элемент выполнен на страховке, которая позволяет фигуристам дольше оставаться в воздухе.
Отметим, что в истории фигурного катания никому еще не удавалось исполнить прыжок в пять оборотов.
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