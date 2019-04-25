Глава ФФККР – о прыжке в пять оборотов: Белявскому предстоит еще много работы (видео) 12-летний фигурист Максим Белявский, тренирующийся в ЦСКА, исполнил прыжок в пять оборотов.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал прыжок Максима Белявского.

«Это очень интересно. Важно, что у Максима существует такой серьезный настрой. Но, во-первых, ему пока всего 12 лет, во-вторых, прыжок был исполнен на удочке. Предстоит еще много работы, чтобы исполнять этот прыжок без удочки хотя бы на тренировке, и довольно стабильно, а потом еще и на соревнованиях.

Хорошо, что есть такое стремление - штурмовать непокоренные вершины», - цитирует Горшкова ТАСС.

Отметим, что в истории фигурного катания еще никто на соревнованиях не исполнял прыжок в пять оборотов.