Глава ФФККР – о прыжке в пять оборотов: Белявскому предстоит еще много работы (видео)

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал прыжок Максима Белявского.
«Это очень интересно. Важно, что у Максима существует такой серьезный настрой. Но, во-первых, ему пока всего 12 лет, во-вторых, прыжок был исполнен на удочке. Предстоит еще много работы, чтобы исполнять этот прыжок без удочки хотя бы на тренировке, и довольно стабильно, а потом еще и на соревнованиях.
Хорошо, что есть такое стремление - штурмовать непокоренные вершины», - цитирует Горшкова ТАСС.
Отметим, что в истории фигурного катания еще никто на соревнованиях не исполнял прыжок в пять оборотов.
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