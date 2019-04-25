Максим Белявский: Пятерной тулуп начал учить вчера

Максим Белявский в среду выложил в инстаграм исполнение прыжка в пять оборотов. Фигурист тренируется в ЦСКА под руководством тренера Сергея Давыдова.
«Пятерной тулуп начал учить вчера. Тренер сказал: «Пятерной скрутишь?» Я попробовал и упал. Потом еще раз, и постепенно пошло», - цитирует Белявского ТАСС.
Кроме того, 12-летний спортсмен сообщил, что владеет двумя четверными прыжками – тулупом и сальховым. В настоящее время Белявский разучивает флип и лутц.
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