Максим Белявский: Пятерной тулуп начал учить вчера - Советский спорт
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25 апреля 2019 12:22Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Максим Белявский: Пятерной тулуп начал учить вчера

12-летний фигурист с помощью страховки исполнил прыжок в пять оборотов.

Максим Белявский в среду выложил в инстаграм исполнение прыжка в пять оборотов. Фигурист тренируется в ЦСКА под руководством тренера Сергея Давыдова.

«Пятерной тулуп начал учить вчера. Тренер сказал: «Пятерной скрутишь?» Я попробовал и упал. Потом еще раз, и постепенно пошло», - цитирует Белявского ТАСС.

Кроме того, 12-летний спортсмен сообщил, что владеет двумя четверными прыжками – тулупом и сальховым. В настоящее время Белявский разучивает флип и лутц.

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