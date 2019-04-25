Тарасова – о пятерном прыжке Белявского: На тренажере можно и 100 оборотов навращать

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова прокомментировала исполнение Максимом Белявский прыжка в пять оборотов.
«Рядом с Максимом есть человек с удочкой, который его поддерживает - так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали. На тренажере Мишина можно так навращать и 10, и 12, и 100 оборотов, в цирке на лонже вообще летают. Только дилетанты могут считать такой прыжок на удочке первым в мире исполнением элемента в пять оборотов. Может быть, таким образом тренер хотел привлечь внимание к тому, что умеют делать дети», - цитирует Тарасову ТАСС.
Отметим, что в истории фигурного катания еще никто на соревнованиях не исполнял прыжок в пять оборотов.
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