Тренер Белявского – про прыжок в пять оборотов: Это просто шаг вперед - Советский спорт
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25 апреля 2019 15:11Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Тренер Белявского – про прыжок в пять оборотов: Это просто шаг вперед

12-летний фигурист Максим Белявский, тренирующийся в ЦСКА, исполнил прыжок в пять оборотов.

Тренер Сергей Давыдов прокомментировал прыжок своего воспитанника.

«Реально ли Белявскому исполнить пятерной прыжок на соревнованиях? Пройдет какое-то время, и все реально. Работать просто надо. На данный момент невозможно ничего спрогнозировать. Это просто шаг вперед.

Когда будет видно, что он сможет на пятерной заходить без «удочки», то попробуем, пока невозможно предугадать сроки. Когда-то и четверные так же начинались — сейчас повторяется все то же самое. Максим — парень перспективный. Отличный работяга, особенно сильна у него прыжковая часть, а остальное, хореографию, пытаемся развивать», - цитирует Давыдова «Р-Спорт».

Отметим, что в истории фигурного катания еще никто на соревнованиях не исполнял прыжок в пять оборотов.

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