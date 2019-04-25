Ягудин – о пятерном прыжке Белявского: Это ни о чем! (видео) - Советский спорт
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25 апреля 2019 16:14Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Ягудин – о пятерном прыжке Белявского: Это ни о чем! (видео)

12-летний фигурист Максим Белявский, тренирующийся в ЦСКА, исполнил прыжок в пять оборотов.

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал исполнение Максимом Белявский прыжка в пять оборотов.

«Информация не стоит шумихи. Это ни о чем! Что комментировать, если человек исполняет прыжок на «удочке»? Мальчик сколько весит? Килограммов сорок? Его можно поднять — и он будет крутиться. Мы на этой «удочке» пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад. А на соревнованиях пятерной, думаю, будут прыгать лет через 15.

Перспективы Максима? Давать какие-либо оценки в детском возрасте преждевременно. Вот когда он выйдет на международную арену, скажу, на что способен», - приводит слова Ягудина «Команда России».

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