Ковтун подал заявление в ФФККР о выводе его из состава сборной России - Советский спорт
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25 апреля 2019 23:27Фигурное катание

Ковтун подал заявление в ФФККР о выводе его из состава сборной России

Российский фигурист Максим Ковтун подал заявление в Федерацию фигурного катания на коньках России ФФККР с просьбой вывести его из состава национальной сборной.

- Сегодня я встречался с президентом нашей Федерации (ФФККР) Александром Георгиевичем Горшковым, мы побеседовали. Я объяснил, почему принял такое решение. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал и поддерживает. Планов у меня много, но посмотрим. Мне надо самому понять, с чего начать, - приводит слова Ковтуна официальный сайт ФФККР.

Ранее четырехкратный чемпион России объявил о завершении карьеры.

Напомним, что Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).

В минувшем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, а на чемпионате Европы в Минске занял 14-е место.

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