Бетина Попова: Будем чемпионами мира и Европы – будут другие деньги, а пока катаемся на одну копейку

Российская фигуристка Бетина Попова рассказала о реакции на слова его партнера Сергея Мозгова о том, что однажды получил зарплату в одну копейку.
– Мы же не придумывали какие-то невероятные истории, – приводит News.ru слова Поповой. – Мы же даже не жаловались, а пошутили про ситуацию. У нас до сих пор лежит «скриншот» банковского перевода, где зарплата равна одной копейке.
– То есть, когда вам пишут из федерации о том, что вы сказали что-то не то, то обратно отправляете эту фотографию?
– Ну не так (смеется). Вообще не понимаю, что тут такого. Никто из нас не говорит, что в федерации что-то делают не так. Понимаем, что у нас такие результаты, значит такая зарплата положена. Будем выигрывать чемпионаты мира и Европы – будут другие деньги, все логично. Все это прекрасно понимают. Ну а пока что мы катаемся на одну копейку.
В нынешнем сезоне Попова и Мозгов стал победителями Универсиады в Красноярске.
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