Максим Ковтун: Захочу вернуться – вернусь - Советский спорт
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26 апреля 2019 20:39Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Максим Ковтун: Захочу вернуться – вернусь

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун на этой неделе объявил о завершении карьеры.

Ковтун ответил на вопрос, может ли он возобновить карьеру фигуриста.

«25 апреля был в федерации, тепло пообщался с Александром Горшковым. Но я давным-давно уже понял, что зарекаться не нужно. Захочу вернуться — вернусь. Но сразу скажу, что мое решение сейчас — осознанное. Но ничего не отрицаю на 200%», - цитирует 23-летнего фигуриста «Матч ТВ».

Напомним, Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).

В минувшем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, а на чемпионате Европы в Минске занял 14-е место.

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