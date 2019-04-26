Максим Ковтун: Захочу вернуться – вернусь

Ковтун ответил на вопрос, может ли он возобновить карьеру фигуриста.
«25 апреля был в федерации, тепло пообщался с Александром Горшковым. Но я давным-давно уже понял, что зарекаться не нужно. Захочу вернуться — вернусь. Но сразу скажу, что мое решение сейчас — осознанное. Но ничего не отрицаю на 200%», - цитирует 23-летнего фигуриста «Матч ТВ».
Напомним, Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).
В минувшем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, а на чемпионате Европы в Минске занял 14-е место.
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