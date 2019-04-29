Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Зуевой и Мозер

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщается, что спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.
«Сегодня в ФФККР состоялось рассмотрение планов пары на сезон, а также был решен вопрос о тренерах спортсменов, с которыми они будут работать в следующем сезоне», - говорится в сообщении.
Напомним, что в этом сезоне Тарасова и Морозов стали серебряными медалистами чемпионата Европы и чемпионата мира.
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