Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Зуевой и Мозер - Советский спорт
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29 апреля 2019 18:02Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Зуевой и Мозер

В завершившемся сезоне серебряные призеры Олимпиады сотрудничали с Максимом Траньковым и Ниной Мозер.

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщается, что спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.

«Сегодня в ФФККР состоялось рассмотрение планов пары на сезон, а также был решен вопрос о тренерах спортсменов, с которыми они будут работать в следующем сезоне», - говорится в сообщении.

Напомним, что в этом сезоне Тарасова и Морозов стали серебряными медалистами чемпионата Европы и чемпионата мира.

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