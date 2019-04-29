Максим Ковтун: Через год-полтора меня забудут, потому что я не олимпийский чемпион Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун на прошлой неделе объявил о завершении карьеры.

Максим Ковтун рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«Жизнь дальше идет. Сейчас надо будет сделать по красоте, что задумал. Естественно, на это уйдет много лет. Естественно, через год-полтора меня забудут, хайп пройдет. Забудут, потому что я не олимпийский чемпион.

Я просто спокойно себя чувствую в любом внимании, как рыба в воде. Даже при огромном количестве внимания я чувствую себя спокойно, не теряясь в этом. Может, из-за этого все держалось.

Я был действующим спортсменом — это одно, постоянный инфоповод. Что будет сейчас — уже другая жизнь», - цитирует Ковтуна Sport24.ru.

Напомним, Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).

В минувшем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, а на чемпионате Европы в Минске занял 14-е место.