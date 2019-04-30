Бетина Попова: Каждый раз стараемся вывернуться наизнанку, чтобы получилось что-то новое

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым, рассказала о сложностях программы на шоу.
«У одиночников попроще поставить программу, им не надо отрабатывать столько новых элементов. А вот в танцах надо придумывать очень много всего: новые твизлы, вращения, поддержки, дорожки. А у одиночников лутцы, флипы и риттбергеры уже придумали за них. Им надо просто переставить это всё в другом порядке.
Мы каждый раз стараемся вывернуться наизнанку, чтобы получилось что-то новое. Плюс пока ты в шоу — ты теряешь время и не можешь придумать что-то новое», - цитирует Попову News.ru.
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