Бетина Попова: Каждый раз стараемся вывернуться наизнанку, чтобы получилось что-то новое - Советский спорт
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30 апреля 2019 16:16Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Бетина Попова: Каждый раз стараемся вывернуться наизнанку, чтобы получилось что-то новое

Попова и Мозгов стали чемпионами Универсиады в Красноярске.

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым, рассказала о сложностях программы на шоу.

«У одиночников попроще поставить программу, им не надо отрабатывать столько новых элементов. А вот в танцах надо придумывать очень много всего: новые твизлы, вращения, поддержки, дорожки. А у одиночников лутцы, флипы и риттбергеры уже придумали за них. Им надо просто переставить это всё в другом порядке.

Мы каждый раз стараемся вывернуться наизнанку, чтобы получилось что-то новое. Плюс пока ты в шоу — ты теряешь время и не можешь придумать что-то новое», - цитирует Попову News.ru.

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