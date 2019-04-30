Загитова провела тренировку со слепой девочкой (фото)

В эфире программы Андрея Малахова Снежана Черепанова сообщила о желании покататься на коньках вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
Как сообщает фанатский твиттер 16-летней фигуристки, Загитова провела тренировку со слепой девочкой.
Напомним, что Загитова в этом сезоне стала чемпионкой мира.
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