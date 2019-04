Загитова провела тренировку со слепой девочкой (фото)

В эфире программы Андрея Малахова Снежана Черепанова сообщила о желании покататься на коньках вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Как сообщает фанатский твиттер 16-летней фигуристки, Загитова провела тренировку со слепой девочкой.

Напомним, что Загитова в этом сезоне стала чемпионкой мира.

Alina Zagitova conducted a training session with Snezhana Cherepanova (a girl who has vision problems and who dreamed of meeting Alina). pic.twitter.com/xZ9ABbfS08