Загитова исполнила мечту слепой болельщицы

Слепая девушка Снежана Черепанова побывала на тренировке российской фигуристки Алины Загитовой, сообщает «Газета.Ru».
Мечтой об этом Черепанова поделилась с редакцией популярного ток-шоу «Прямой эфир». Ведущий программы Андрей Малахов пообещал, что Снежана встретится с Загитовой, как только олимпийская чемпионка Пхенчхана вернется из Канады.
30 апреля в фанатском твиттере фигуристки появились фотографии с этой встречи. На них видно, что Черепанова и Загитова посетили раздевалку и тренажерный зал. Однако не ясно, выходили они на лед или нет
В прошедшем сезоне Загитова выиграла этапы Гран-при в Хельсинки и Москве, но на финальных соревнованиях стала второй, уступив японке Рике Кихире. В январе фигуристка заняла второе место на чемпионате Европы в Минске, а в марте впервые в карьере стала чемпионкой мира.
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