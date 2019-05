Загитова исполнила мечту слепой болельщицы

Слепая девушка Снежана Черепанова побывала на тренировке российской фигуристки Алины Загитовой, сообщает «Газета.Ru».

Мечтой об этом Черепанова поделилась с редакцией популярного ток-шоу «Прямой эфир». Ведущий программы Андрей Малахов пообещал, что Снежана встретится с Загитовой, как только олимпийская чемпионка Пхенчхана вернется из Канады.

30 апреля в фанатском твиттере фигуристки появились фотографии с этой встречи. На них видно, что Черепанова и Загитова посетили раздевалку и тренажерный зал. Однако не ясно, выходили они на лед или нет

В прошедшем сезоне Загитова выиграла этапы Гран-при в Хельсинки и Москве, но на финальных соревнованиях стала второй, уступив японке Рике Кихире. В январе фигуристка заняла второе место на чемпионате Европы в Минске, а в марте впервые в карьере стала чемпионкой мира.

Alina Zagitova conducted a training session with Snezhana Cherepanova (a girl who has vision problems and who dreamed of meeting Alina). pic.twitter.com/xZ9ABbfS08