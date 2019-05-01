Женская произвольная программа ЧЕ-2019 - лидер года по рейтингу на нашем спортивном ТВ Согласно данным сайта Mediascope, наибольшую телевизионную аудиторию с начала нынешнего года (по 21 апреля) из спортивных трансляций на российском телевидении 25 января собрал показ на Первом канале произвольной программы в женском одиночном катании с чемпионата Европы в Минске.

Рейтинг трансляции составил 3,4 процента от числа всех потенциальных зрителей. Напомним, что на ЧЕ россиянки Софья Самодурова и Алина Загитова заняли первое и второе места соответственно.



На втором месте в рейтинге-2019 (3,3) – победная мужская биатлонная эстафета на январском этапе Кубка мира в Оберхофе. Дальше идут два матча футбольной сборной России в отборочном турнире ЧЕ-2020 с Казахстаном и Бельгией, а все остальные места в десятке опять занимают трансляции фигурного катания и биатлона.