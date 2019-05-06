19-летний российский фигурист исполнил пять четверных прыжков на тренировке (видео)

Российский фигурист Владимир Самойлов исполнил пять различных прыжков в четыре оборота - флип, лутц, риттбергер, сальхов и тулуп.
«Сезон нужно заканчивать на хорошей ноте», - написал под видео 19-летний фигурист.
Самойлов на данный момент занимает в школе «Москвич». Ранее спортсмен тренировался у Инны Гончаренко, а также у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
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