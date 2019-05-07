Коляда обогнал Ханю в рейтинге ISU

Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в обновленном рейтинге ISU. Россиянин имеет в активе 3670 очков.
Лидером рейтинга является американец Нэтан Чен (4290). Второе место занимает японец Шома Уно (4045). Двукратный олимпийский чемпиона Юдзуру Ханю идет на четвертой позиции (3461).
Отметим, что в топ-10 находится еще один россиянин Александр Самарин (2730), занимающий седьмое место. Сергей Воронов (2189) идет на 15-й позиции, Дмитрий Алиев (2060) – 17-й, Роман Савосин (1683) – 23-й, Андрей Лазукин (1608) – 27-й, Максим Ковтун (514) – 85-й.
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