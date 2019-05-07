Станислава Константинова: У меня осталось неудовлетворение от окончания сезона

Станислава Константинова в интервью «Газете.Ru» рассказала о ходе текущего сезона и поставила оценку своему выступлению.
«Перед началом сезона-2018/19 я вообще не знала, чего ожидать, потому что подготовка пошла совсем не по плану. Это было действительно тяжелое лето! Очень трудно было привести себя в форму и даже начать тренироваться из-за некоторых проблем со здоровьем.
Честно говоря, я набрала нужные кондиции буквально за три недели до начала основных соревнований. Это было очень поздно, поэтому я на самом деле до последнего не знала, как пойдет сезон.
Мне просто хотелось выступить, сделать все, что я могу, и оправдать ожидания тренеров. Однако к старту в Братиславе я была готова практически на 100%.
Что касается окончания этого сезона, то у меня осталось некоторое неудовлетворение. Однако, вспоминая тяжелые моменты прошлого лета, я думаю, что в принципе все очень даже ничего», - рассказала Константинова.
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