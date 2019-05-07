Станислава Константинова: Стажировка у Тутберидзе? Не думаю, что это сработает

Станислава Константинова ответила на вопрос, хотелось бы ей пройти стажировку у Этери Тутберидзе.
«Этери Георгиевна — большой профессионал, но я не думаю, что это так сработает. Тут ведь важен контакт тренера со спортсменом.
К тому же каждый фигурист и так в состоянии разобраться в самом себе и начать выступать стабильно. Думаю, что Этери Георгиевна, как большой мастер, просто помогает своим подопечным прийти к этому и осознать это», - приводит слова Константиновой «Газета.Ru».
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