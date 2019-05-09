Медведева объяснила, почему скинула рубашку во время выступления на шоу Stars on Ice

«Рубашка оторвалась перед самым выходом на лед», — написала фигуристка в своем Instagram, отвечая на вопрос одного из болельщиков о том, когда она приняла решение снять рубашку – до или во время проката.
Ранее Медведева рассказала о своем отношении к популярности в Instagram.
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