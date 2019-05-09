Медведева объяснила, почему скинула рубашку во время выступления на шоу Stars on Ice - Советский спорт
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09 мая 2019 22:18Фигурное катание

Медведева объяснила, почему скинула рубашку во время выступления на шоу Stars on Ice

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала причину, по которой сняла рубашку во время выступления на шоу Stars on Ice.

«Рубашка оторвалась перед самым выходом на лед», — написала фигуристка в своем Instagram, отвечая на вопрос одного из болельщиков о том, когда она приняла решение снять рубашку – до или во время проката.

Ранее Медведева рассказала о своем отношении к популярности в Instagram.

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