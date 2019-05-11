Японский фигурист признался в алкоголизме и сделал комплимент Загитовой Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады сделал два серьезных признания.

Чемпион мира японец Дайсуке Такахаши признался в проблемах с алкоголем. Также японский фигурист сделал комплимент россиянке Алине Загитовой.

— В какой-то момент меня все задолбало. У меня было отвращение к фигурному катанию. Я не стоял на коньках три года. За это время у меня было три дня, чтобы я не пил алкоголь.

Я футфетишист — обожаю женские ноги. У Алины Загитовой они идеальные, — сказал Такахаши в интервью Yahoo.