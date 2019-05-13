ISU опубликовал календарь турниров по фигурному катанию на следующий сезон - Советский спорт
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13 мая 2019 17:25Фигурное катаниеЛипкин Антон

ISU опубликовал календарь турниров по фигурному катанию на следующий сезон

Российский этап Гран-при пройдет 15-17 ноября, чемпионат мира 16-22 марта.

Международный союз конькобежцев опубликовал календарь турниров по фигурному катанию на следующий сезон.

Гран-при
1-й этап: Skate America (Лас-Вегас, США) – 18-20 октября
2-й этап: Skate Canada (Келоуна, Канада) – 25-27 октября
3-й этап: Internationaux de France (Гренобль, Франция) – 1-3 ноября
4-й этап: Cup of China (Чунцин, Китай) – 8-10 ноября
5-й этап: Rostelecom Cup (Москва, Россия) – 15-17 ноября
6-й этап: NHK Trophy (Саппоро, Япония) – 22-24 ноября
Финал Гран-при (Турин, Италия) – 5-8 декабря

Чемпионат Европы (Грац, Австрия) – 20-26 января
Чемпионат мира среди юниоров (Таллин, Эстония) – 2-8 марта
Чемпионат мира (Монреаль, Канада) – 16-22 марта

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