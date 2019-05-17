Российская фигуристка Станислава Константинова назвала любимых игроков петербургского «Зенита», за который спортсменка болеет с детства.
– Любимые игроки «Зенита»? Дзюба, конечно же. Еще бы выделила Ярослава Ракицкого. Он перешел только в этом сезоне, но уже успел неплохо показать себя. Его удары со штрафных просто великолепны, – приводит слова Константиновой Sport24.
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