Ковтун назвал Алиева «хайпожором» за то, что тот поздравил Загитову с днем рождения Олимпийской чемпионке, чемпионке мира Алине Загитовой 18 мая исполнилось 17 лет.

Российский фигурист Дмитрий Алиев поздравил Загитову в инстаграме с днем рождения. В социальной сети спортсмен опубликовал совместное фото.

Другой российский фигурист Максим Ковтун написал комментарий под фото: «хайпожор». Алиев с улыбкой ответил: «конечно».

«Братишка! У меня 18 июня днюха, поздравишь меня отдельным постом? Мы то с тобой до утра на кухне сидели болтали помнишь? Я думаю с Алиной ты такого не делал», - продолжил разговор Ковтун, на что Алиев ответил, что у него нет совместных фото с ним.

«Ладно, шучу, Диманчик, верю в тебя. Буду болеть и переживать в новом сезоне! Ты можешь», - заключил Ковтун.