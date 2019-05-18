Ковтун назвал Алиева «хайпожором» за то, что тот поздравил Загитову с днем рождения

Российский фигурист Дмитрий Алиев поздравил Загитову в инстаграме с днем рождения. В социальной сети спортсмен опубликовал совместное фото.
Другой российский фигурист Максим Ковтун написал комментарий под фото: «хайпожор». Алиев с улыбкой ответил: «конечно».
«Братишка! У меня 18 июня днюха, поздравишь меня отдельным постом? Мы то с тобой до утра на кухне сидели болтали помнишь? Я думаю с Алиной ты такого не делал», - продолжил разговор Ковтун, на что Алиев ответил, что у него нет совместных фото с ним.
«Ладно, шучу, Диманчик, верю в тебя. Буду болеть и переживать в новом сезоне! Ты можешь», - заключил Ковтун.
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