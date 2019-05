Европейский олимпийский комитет назвал Трусову лучшей молодой спортсменкой года

Европейский олимпийский комитет (EOC) назвала россиянку Александру Трусову лучшим молодым спортсменом Европы в зимних видах спорта, сообщает пресс-служба организации.

В минувшем сезоне 14-летняя Трусова стала второй в финале юниорского Гран-при, победила на юниорском чемпионате мира и выиграла серебро взрослого чемпионата России.

В сентябре 2018 года она первой в истории женского катания исполнила четвертной лутц.

