Европейский олимпийский комитет назвал Трусову лучшей молодой спортсменкой года

Европейский олимпийский комитет (EOC) назвала россиянку Александру Трусову лучшим молодым спортсменом Европы в зимних видах спорта, сообщает пресс-служба организации.
В минувшем сезоне 14-летняя Трусова стала второй в финале юниорского Гран-при, победила на юниорском чемпионате мира и выиграла серебро взрослого чемпионата России.
В сентябре 2018 года она первой в истории женского катания исполнила четвертной лутц.
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