Чемпионат России по фигурному катанию-2020 пройдет в Красноярске

Контрольные прокаты сборной России пройдут 7 и 8 сентября в Москве, в Лужниках.
Чемпионат России пройдет с 24 по 29 декабря в Красноярске.
Юниорский чемпионат России пройдет с 4 по 8 февраля в Саранске.
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