Чемпионат России по фигурному катанию-2020 пройдет в Красноярске - Советский спорт
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22 мая 2019 20:31Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

Чемпионат России по фигурному катанию-2020 пройдет в Красноярске

Стали известны даты и места проведения главных внутренних стартов для российских фигуристов в следующем сезоне.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 7 и 8 сентября в Москве, в Лужниках.

Чемпионат России пройдет с 24 по 29 декабря в Красноярске.

Юниорский чемпионат России пройдет с 4 по 8 февраля в Саранске.

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