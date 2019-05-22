Чемпионат России по фигурному катанию-2020 пройдет в Красноярске

Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это? Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.

Гол Овечкина и фиаско США. Итоги последнего дня группового этапа Россия обыграла Швецию, а Канада оказалась сильнее США.

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