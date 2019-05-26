Загитова выложила фото с «Королями фигурного катания»

Алина Загитова назвала японца Юдзуру Ханю и россиянина Евгения Плющенко «Королями фигурного катания».
17-летняя фигуристка выложила в инстаграм фото со спортсменами с одного из выступлений на шоу Fantasy On Ice, который проходит в Японии.
Напомним, Загитова является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей Олимпийских игр 2018 года.
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