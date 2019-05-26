Загитова выложила фото с «Королями фигурного катания» Российская фигуристка выложила в инстаграм фотографию с двумя спортсменами.

Алина Загитова назвала японца Юдзуру Ханю и россиянина Евгения Плющенко «Королями фигурного катания».

17-летняя фигуристка выложила в инстаграм фото со спортсменами с одного из выступлений на шоу Fantasy On Ice, который проходит в Японии.

Напомним, Загитова является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей Олимпийских игр 2018 года.