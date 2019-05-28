Евгения Медведева: В Россию тянет почти каждый вечер Прошел год, как российская фигуристка переехала в Канаду.

Евгения Медведева рассказала о своей адаптации в Канаде, куда она переехала в прошлом мае, уйдя из группы российского тренера Этери Тутберидзе.

«Когда мы только приехали в Канаду, американец Джейсон Браун нам очень помог. У меня тогда английский еще не был хорошим, было сложно общаться, особенно с бытовыми службами, мобильными операторами и банками. Когда не понимала слова, сахар в крови падал от волнения и многозадачности – мне нужно было срочно съесть что-нибудь сладкое, чтобы мозг заработал в привычном режиме.

Огромное спасибо Владимиру Теодоровичу Спивакову, который принял огромное участие в нашем обустройстве в Торонто. Его друзья и он сам сделали так, что мы здесь как дома и нет неразрешимых проблем.

В Россию тянет почти каждый вечер. По друзьям очень скучаю. Была бы возможность – чаще прилетала. Но это нереально – у меня всего один выходной в неделю, воскресенье», - цитирует Медведеву Sports.ru.

Напомним, что на данный момент 19-летняя фигуристка тренируется под руководством канадского тренера Брайана Орсера.