Уно может перейти в группу Тутберидзе - Советский спорт
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04 июня 2019 15:00Фигурное катаниеЛипкин Антон

Уно может перейти в группу Тутберидзе

Японец ушел от своего тренера Михоко Хигути, у которой занимался с пяти лет.

Серебряный призер Олимпийских игр Шома Уно может с нового сезона перейти в группу Этери Тутберидзе, сообщает «Газета.Ru».

21-летний японец объявил, что завершил сотрудничество со своим тренером Михоко Хигути, у которой занимался с пяти лет.

«Со своим будущим я пока не определился, но первым делом отправлюсь тренироваться в различные места за рубежом, – сообщил Уно на своем официальном сайте. – Путешествие стартует скоро».

В завершившемся сезоне Уно выиграл два этапа Гран-при (Канада, Япония) и занял второе место в финале Гран-при в Ванкувере. Он стал победителем турнира четырех континентов, на чемпионате мира стал четвертым.

Добавим, что Уно завоевал серебро на Олимпийских играх в Пхенчхане и дважды был вторым на чемпионатах мира (2017, 2018).

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