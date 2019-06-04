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04 июня 2019 16:40Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

Чемпионка США будет тренироваться в группе Алексея Мишина

Американская фигуристка Брэди Теннелл будет работать в группе известного российского тренера Алексея Мишина.

«Нам прислали видео из нашего лагеря, где уже катается чемпионка Америки Брэди Теннелл. Она будет тренироваться в нашей группе», - рассказал Мишин в интервью «Спорт день за днем».

Брэди Теннелл стала чемпионкой США в женском одиночном катании в 2018 году. В 2019 г. на аналогичном турнире она заняла второе место.

На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Теннелл завоевала бронзовую медаль в командном первенстве.

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