Чемпионка США будет тренироваться в группе Алексея Мишина Американская фигуристка Брэди Теннелл будет работать в группе известного российского тренера Алексея Мишина.

«Нам прислали видео из нашего лагеря, где уже катается чемпионка Америки Брэди Теннелл. Она будет тренироваться в нашей группе», - рассказал Мишин в интервью «Спорт день за днем».

Брэди Теннелл стала чемпионкой США в женском одиночном катании в 2018 году. В 2019 г. на аналогичном турнире она заняла второе место.

На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Теннелл завоевала бронзовую медаль в командном первенстве.