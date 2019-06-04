Чемпионка США будет тренироваться в группе Алексея Мишина

«Нам прислали видео из нашего лагеря, где уже катается чемпионка Америки Брэди Теннелл. Она будет тренироваться в нашей группе», - рассказал Мишин в интервью «Спорт день за днем».
Брэди Теннелл стала чемпионкой США в женском одиночном катании в 2018 году. В 2019 г. на аналогичном турнире она заняла второе место.
На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Теннелл завоевала бронзовую медаль в командном первенстве.
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